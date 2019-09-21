В машине на КАД у Мурино зажало водителя

В машине на КАД у Мурино зажало водителя
ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

На внутренним кольце КАД в районе Мурино произошла авария с участием KIA Sportage и фургона. Водитель одной из машин оказался зажат внутри.

Авария произошла поздним утром 21 сентября напротив Воронцовского бульвара. Из-за ДТП движение оказалось почти парализованным.

На помощь пострадавшему прилетел вертолет санавиации. С места аварии он, по словам очевидцев, улетел в Елизаветинскую больницу.

«Мы сейчас напротив в детской травме, вертолет сел, больного увезли…», — рассказала петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсетил «ВКонтакте».

ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Сын пострадавшего подробности аварии узнал в соцсетях. Мужчина с помощью очевидцев выяснил точное место ДТП и направился туда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе «Скандинавия» 21 сентября в результате ДТП оторвало половину автомобиля.

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