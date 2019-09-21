На «Скандинавии» после ДТП от иномарки осталась половина

На 51-м километре федеральной трассы «Скандинавия» 21 сентября произошла авария. Один из автомобилей в результате столкновения лишился половины.

У иномарки отсутствует задняя часть. По словам очевидцев, машина совершила аварийную остановку в крайней левой полосе. После чего попала в аварию.

«Синий сломался. Полчаса назад он стоял в крайней левой полосе на «аварийке». Видимо, решил съехать на обочину и не получилось. Или в левом его не заметили…», — рассказала петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром 21 сентября в Петербурге произошла авария на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. По словам очевидцев, машина сбила девочку.