На «Скандинавии» после ДТП от иномарки осталась половина

На &#171;Скандинавии&#187; после ДТП от иномарки осталась половина
ДТП на трассе "Скандинавия". Фото: vk.com/spb_today

На 51-м километре федеральной трассы «Скандинавия» 21 сентября произошла авария. Один из автомобилей в результате столкновения лишился половины.

У иномарки отсутствует задняя часть. По словам очевидцев, машина совершила аварийную остановку в крайней левой полосе. После чего попала в аварию.

«Синий сломался. Полчаса назад он стоял в крайней левой полосе на «аварийке». Видимо, решил съехать на обочину и не получилось. Или в левом его не заметили…», — рассказала петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пострадавших не поступала.

ДТП на 51-м км трассы «Скандинавия». Фото: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром 21 сентября в Петербурге произошла авария на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. По словам очевидцев, машина сбила девочку.

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