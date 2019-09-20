Актер Игорь Шибанов умер на гастролях

Ушел из жизни народный артист России и актер Театра юного зрителя имени Брянцева Игорь Шибанов. Ему было 75 лет.

О кончине артиста сообщили на сайте театра. Последний его выход на сцену состоялся 14 сентября. В этот день Шибанов отметил свой 75-й день рождения. На сцену он вышел в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». Исполнить её вновь он должен был 21 сентября в Краснодаре.

«…но на пути в г. Краснодар, где должен состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось», — сообщили в театре.

Место и дата прощания с актером будут объявлены позднее.

Игорь Шибанов — один из главных артистов Ленинградского ТЮЗа. Среди его ролей Павел Петрович в спектакле «Отцы и дети», Лепорелло в «Маленьких трагедиях» и Шуйский в «Борисе Годунове».

В кино Шибанов дебютировал в 1973 году. Он появился в таких фильмах и сериалах как «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Космос как предчувствие» и «Про уродов и людей».