С 1 июля подскочат цены на коммунальные услуги

В России тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Федеральной антимонопольной службе должны не допустить, чтобы повышение стоимость на коммунальные услуги не превышало предельный индекс для каждого отдельного региона.

Так, с 1 июля в России проиндексируют коммунальные тарифы. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ФАС.

Отмечается, что размер индексации не может превышать 4%, что соответствует величине инфляции.

По факту тарифы вырастут на 3,3%. В Федеральной антимонопольной службе обещают проверить повышение тарифов ЖКУ в каждому регионе, чтобы убедиться, что оно не превышает предельный индекс для каждого субъекта.

В ФАС жителям России напомнили зачем же каждый год повышать тарифы ЖКУ. Это необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий.

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