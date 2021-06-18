Смольный призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта»

Смольный призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта»
Петербуржцы получат обновленные квитанции за капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жилищный комитет 18 июня представил обновленные квитанции «Петроэлектросбыта».

В «платежке» записаны и новые начисления и задолженности. Кроме того месяц стал указываться в цифровом формате. Об этом рассказывает пресс-служба Смольного.

В Жилищном комитете призвали в случае вопросов обращаться в фонд капитального ремонта. Отмечается, что на интересующий вопрос ответят даже в выходной день, в субботу.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Петр Погребняк просит петербуржцев доверять новым квитанциям и не бояться, что они мошеннические.

Ранее сообщалось, что с первого мая плата за капитальный ремонт прописывается вместе со счетом за электроэнергию. В связи с новым форматом информация перестала быть ясной, однако вопрос был решен, отмечают в фонде. А если оплата была проведена два раза, то денежные средства никуда не пропали, они хранятся на индивидуальной счете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей.

новости СПб платёжки фонд капремонта


 

Новости партнеров
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Сборную Словакии эвакуировали из-за пожара в гостинице «Гранд Отель Европа»
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Красносельского района Петербурга вынуждены нюхать запах канализации
За сутки почти 8 тыс. петербуржцев сделали первый укол от COVID-19
Сгорел по всей площади: почти полчаса спасатели тушили авто на проспекте Стачек
Смольный призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта»
Татьяна Голикова рассказала о симптомах заболевания индийским штаммом COVID-19
Деревянный домик в Курортном районе охватил огонь
Садовый дом размером 5х5 метров тушили вдесятером более двух часов
Власти Северной столицы не исключают обязательную вакцинацию региона