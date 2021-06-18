Смольный призывает доверять новым квитанциям «Петроэлектросбыта»

Жилищный комитет 18 июня представил обновленные квитанции «Петроэлектросбыта».

В «платежке» записаны и новые начисления и задолженности. Кроме того месяц стал указываться в цифровом формате. Об этом рассказывает пресс-служба Смольного.

В Жилищном комитете призвали в случае вопросов обращаться в фонд капитального ремонта. Отмечается, что на интересующий вопрос ответят даже в выходной день, в субботу.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Петр Погребняк просит петербуржцев доверять новым квитанциям и не бояться, что они мошеннические.

Ранее сообщалось, что с первого мая плата за капитальный ремонт прописывается вместе со счетом за электроэнергию. В связи с новым форматом информация перестала быть ясной, однако вопрос был решен, отмечают в фонде. А если оплата была проведена два раза, то денежные средства никуда не пропали, они хранятся на индивидуальной счете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей.