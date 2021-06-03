Петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей

Сумма продолжает расти.

Председатель Фонда капремонта Петр Погребняк рассказал о крупном долге, который успели накопить петербуржцы. Известно, что на начало 2021 года горожане не заплатили организации 2,8 миллиардов рублей и сумма продолжает увеличиваться с каждым днем.

Погребняк отметил, что по итогам 2020 года Фонд собрал с жителей Санкт-Петербурга 10,47 миллиардов рублей, хотя должны были почти на три миллиарда больше. Собираемость упала после того, как взносы на капитальный ремонт значительно выросли. Председатель Фонда заметил также, что долги накапливаются у одних и тех же людей, которым обычно посылают претензионный письма.

В сложных случаях приходится обращаться к судебным приставам. В 2021 году они смогли взыскать около 75 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, как вернуть переплату за капремонт.