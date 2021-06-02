Петербуржцам рассказали, как вернуть переплату за капремонт

С 1 мая в Северной столице сменился оператор по печати и доставке квитанций за капремонт, сумму стали указывать вместе с платой за электричество. Из-за изменений у петербуржцев возникла путаница с платежами. Кто-то столкнулся с двойным начислением, кто-то с просрочками и пенями. Гендиректор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин рассказал, как вернуть переплату.

При передаче базы данных из ВЦКП в Фонд капремонта произошел техсбой и петербуржцы увидели задолженности, которых на самом деле у них не было, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Пени начислили автоматически. По решению жилкомитета за май пени начисляться не будет. Долги, которые были в квитанции розового цвета, в ней и останутся, отметил Шабарин.

У тех, кто оплатил «задолженность», сумма будет числиться как переплата. Тогда платить несколько месяцев за услугу не надо, сообщает гендиректор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Перерасчет произойдет автоматически. Тем, кому нужно срочно вернуть деньги, надо написать заявление в Фонд капремонта, и переплату должны вернуть. Заявку можно оставить на сайте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у горожан возникла масса вопросов о начислении платежей за капремонт.