В Петербурге у горожан возникла масса вопросов о начислении платежей за капремонт

Петербуржцы не могут разобраться с платежками за капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербуржцы не могут разобраться с платежками за капремонт. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители Петербурга продолжают пребывать в недоумении в связи с тем, что возникла путаница в начислении платежей за капремонт.

«Телеканал Санкт-Петербург» пишет, что в офисы Фонда капитального ремонта и жилищного комитета продолжают звонить с вопросами.

В мае, чтобы не было комиссии за переводы, то «Петроэлектросбыт» решил оформить плату в обычной квитанции за электроэнергию.

Однако система дала сбой и многие петербуржцы видели в своих квитках лишние начисления, просрочки и пеня. При этом на прошлой неделе градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил, что система восстановлена, а также предложил сразу объединить все платы за ЖКУ в одной квитанции.

Двойные начисления связаны с тем, что счет за капремонт перенесся из розовых квитанций в платежки «Петроэлектросбыта». То есть сумма за капремонт в новых квитанциях указана за период в два месяца.

Стоит отметить, что на бумаге мелким шрифтом указано за какой период представлена оплата.

Кроме этого, в платежках граждане увидели пени, которого не должно было быть. Плюс ко всему добавилась и комиссия. Оказалось, что с 2021 года «Петроэлектросбыт» оказывает петербургскому Фонду капремонта услуги доставки платежек.

Во время передачи данных специалисты Фонда совершили большое количество ошибок. Так и появились пени и лишние суммы. А вот комиссию в размере 1% от суммы в квитанции брали за доставку. Однако директор компании «Петроэлектросбыт» Денис Шабарин объяснил, что комиссию решили не брать по начислениям за Фонд капитального ремонта.

При этом в компании сообщают, что сложившуюся ситуацию решают. Строку за капремонт в розовых квитанциях больше указывать не станут, а суммы в новых платежках будут пересчитаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пообещали организовать капремонт «малоквартирных» домов.