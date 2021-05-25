В Ленобласти пообещали организовать капремонт «малоквартирных» домов

В Ленобласти пообещали организовать капремонт «малоквартирных» домов
Ремонт в малоквартирных домах остается нерешенным вопросом. Фото: pixabay

Правительство думает о том, чтобы выделять средства на приведение в порядок подобных объектов.

В Ленинградской области обдумывают варианты капитального ремонта домов, в которых расположено менее четырех квартир. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что важно организовать капремонт в подобных объектах. Известно, что дом, в которых находится 3-4 квартиры, исключены из программы капремонта, согласно Жилищному кодексу. Что касается зданий с двумя квартирами, то они изначально не входили в такую программу.

В регионе около 370 домов с 3-4 квартирами. Сумма ремонта подобных зданий обходится примерно в семь миллионов рублей. Дрозденко предположил, что помочь со средствами мог бы областной бюджет.

«Один из озвученных вариантов — обозначить капитальный ремонт малоквартирных домов как зону ответственности муниципалитетов и ежегодно выделять им субсидии до 100 млн руб. на эти цели»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга.

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