Прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга

20 мая прокурор Северной столицы Александр Литвиненко рассказал о претензиях, возникших к работе Фонда капремонта.

По мнению прокуратуры Фонд не исполняет программу капремонта и плохо осваивает средства, из-за чего была служебная проверка в отношении главы Фонда Петра Погребняка, сообщает «Интерфакс».

Работники Контрольно-счетной палаты обнаружили нарушения в работе фонда ещё три года назад. 19 мая появилась сообщение о задержании бывшего главы ведомства Дениса Шабурова. Его подозревают в получении взятки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем запомнился Петербургу экс-глава Фонда капремонта Денис Шабуров, которого задержали по подозрению во взятке. Изуродованные памятники культурного наследия, уголовное дело о мошенничестве, вопросы о расходовании средств, — экс-глава Фонда капитального ремонта Денис Шабуров оставил Петербургу не самое приятное наследство.