Автомобилист насмерть сбил пешехода ночью на Народной улице

ДТП с пешеходом на Народной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом на Народной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагический инцидент произошел в ночь на пятницу, 25 июня, у дома №65 на Народной улице. Водитель Lada XRAY не заметил мужчину на проезжей части и совершил наезд на него.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Медики не смогли ему помочь.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кадрами с места смертельного ДТП на Народной улице очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».