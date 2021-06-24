Пешеход попал под колеса машины на Народной улице

Пешеход попал под колеса машины на Народной улице
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По колеса машины попал пешеход.

Инцидент произошел на Народной улице недалеко от пешеходной зебры. Пользователи Сети предположили, что мужчина перебегал дорогу. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Как можно не любить свою жизнь, чтоб вот так перебегать дорогу, не убедившись в безопасности, мне интересно, о чем он думал, когда перебегал дорогу», — пишут комментаторы.

На место происшествия прибыла полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 24 километре автомобильной дороги «Красное село-Гатчина-Павловск» 33-летний мужчина, за рулем мусоровоза выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего мужчину, который двигался во встречном направлении.

невский район пешеход происшествия


 

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