Под Петербургом мусоровоз насмерть сбил 60-летнего пешехода

Под Петербургом мусоровоз насмерть сбил 60-летнего пешехода
В Гатчинском районе насмерть сбили пешехода. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Гатчинском районе мусоровоз наехал на пешехода.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня на 24 километре автомобильной дороги «Красное село-Гатчина-Павловск» 33-летний мужчина, за рулем мусоровоза выехал на встречную полосу и сбил 60-летнего мужчину, который двигался во встречном направлении.

Водитель мусоровоза марки «Вольво» оказался уроженцем Новгородской области и в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв.

В результате ДТП «Вольво» съехал в левый кювет по ходу движения и опрокинулся.

Пешеход же от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта сбили велосипедиста. Участник дорожного движения оказался под колесами каршеринга.

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