Каршеринг сбил велосипедиста на зебре перекрестка Планерной и Шуваловского

Велосипедист двигался по пешеходному переходу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

Велосипедист двигался по пешеходному переходу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта сбили велосипедиста. Участник дорожного движения оказался под колесами каршеринга.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Отделался ушибами после встречи с каршерингом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что велосипедист двигался по регулируемому пешеходному перехожу вместе с прохожими, предположительно на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист завершал поворот, когда побил двухколесный транспорт.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два байкера не поделили перекресток на Краснопутиловской и Зайцева, обоих увезли в больницу.