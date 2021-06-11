Каршеринг сбил велосипедиста на зебре перекрестка Планерной и Шуваловского

Каршеринг сбил велосипедиста на зебре перекрестка Планерной и Шуваловского
Велосипедист двигался по пешеходному переходу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта сбили велосипедиста. Участник дорожного движения оказался под колесами каршеринга.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Отделался ушибами после встречи с каршерингом», — написал автор записи.

На кадрах видно, что велосипедист двигался по регулируемому пешеходному перехожу вместе с прохожими, предположительно на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист завершал поворот, когда побил двухколесный транспорт.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два байкера не поделили перекресток на Краснопутиловской и Зайцева, обоих увезли в больницу.

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