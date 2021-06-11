«Когда-нибудь это должно было случиться»: два байкера не поделили перекресток на Краснопутиловской и Зайцева, обоих увезли в больницу

Вечером четверга 10 июня на пересечении улиц Краснопутиловской и Зайцева в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два мотоциклиста.

Авария попала на камеры видеонаблюдения. Согласно записи, один из водителей на перекрестке поворачивал налево и не уступил другому — последний в это время двигался на очень большой скорости. Удар был такой силы, что мужчины оказались в нескольких метрах друг от друга.

Мотоциклы, — Honda CBR и Honda Steed, — также отбросило на внушительное расстояние, а проезжая часть усеяна обломками железных коней. Оба водителя получили травмы: один отделался переломом руки, а у другого диагностировали перелом руки, ключицы и множественные травмы лица. Пострадавших госпитализировали.

Видеозапись с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На запись попал момент, когда прохожие оказывали мотоциклистам первую помощь и поддерживали их до приезда скорой. Примечательно, что случившееся не вызвало сочувствия у комментаторов.

«Когда-нибудь это должно было случиться», «Мало им автомобилистов, так ещё между собой бьются…», «Странно, что самые непредсказуемые участники движения на дорогах общего пользования встретились только сегодня», — пишут петербуржцы.

Однако, негативные комментарии стараются оттенить более мирно настроенные участники группы: «Откуда в вас столько ненависти? Дай бог вам здоровья», «Жаль что так вышло, здоровья ребятам», — замечают интернет-пользователи.