«Киа» на проспекте Космонавтов пробила ворота гипермаркета и устроила беспорядок- фото

&#171;Киа&#187; на проспекте Космонавтов пробила ворота гипермаркета и устроила беспорядок- фото
В Петербурге машина пробила ворота гипермаркета. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль въехал в продуктовый магазин. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе города автомобиль «Киа Соренто» протаранила гипермаркет. Кроме того, есть пострадавший.

Так, в Северной столице машина заехала прямо в магазин, при этом ДТП устроило беспорядок в продуктовом.

Отмечается, что все случилось на юге города на проспекте Космонавтов примерно в 03:30.

Водителя «Киа» пришлось госпитализировать. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге «Киа» заехала в магазин в прямом смысле слова. Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси с пассажирами завалилось на бок после дорожно-транспортного происшествия с припаркованным грузовиком в Мурино.

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