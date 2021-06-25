«Киа» на проспекте Космонавтов пробила ворота гипермаркета и устроила беспорядок- фото

В Петербурге в Московском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль въехал в продуктовый магазин. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга».
В Московском районе города автомобиль «Киа Соренто» протаранила гипермаркет. Кроме того, есть пострадавший.
Так, в Северной столице машина заехала прямо в магазин, при этом ДТП устроило беспорядок в продуктовом.
Отмечается, что все случилось на юге города на проспекте Космонавтов примерно в 03:30.
Водителя «Киа» пришлось госпитализировать. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси с пассажирами завалилось на бок после дорожно-транспортного происшествия с припаркованным грузовиком в Мурино.