Такси с пассажирами завалилось на бок после ДТП с припаркованным грузовиком в Мурино

В Мурино произошло ДТП с участием такси и припаркованной машины. Автомобиль врезался в грузовик и перевернулся.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, все случилось в ночь на 21 июня на улице Шувалова.

Таксист сервиса «Ситимобил» не справился с управлением и задел припаркованную на обочине «ГАЗель». После удара легковушка завалилась на бок. В автомобиле такси в момент аварии находились пассажиры.

На месте происшествия работали спасатели и бригада скорой помощи. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе. На кадрах видно, что столкновение было сильным.