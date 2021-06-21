Такси с пассажирами завалилось на бок после ДТП с припаркованным грузовиком в Мурино

Такси с пассажирами завалилось на бок после ДТП с припаркованным грузовиком в Мурино
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Мурино произошло ДТП с участием такси и припаркованной машины. Автомобиль врезался в грузовик и перевернулся.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, все случилось в ночь на 21 июня на улице Шувалова.

Таксист сервиса «Ситимобил» не справился с управлением и задел припаркованную на обочине «ГАЗель». После удара легковушка завалилась на бок. В автомобиле такси в момент аварии находились пассажиры.

На месте происшествия работали спасатели и бригада скорой помощи. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе. На кадрах видно, что столкновение было сильным.

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