Инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе

ДТП с инкассатором в поселке Кисельня. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с инкассатором в поселке Кисельня. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Волховском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием инкассаторской машины. Водитель влетел в фонарный столб.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, в деревне Кисельня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Инкассатор не справился с управлением», — написал автор записи.

На кадрах видно, что столкновение было сильным. Передняя часть транспортного средства превратилась в груду металла. Столб сбит, дорожные ограждения повалены. К месту происшествия прибыла транспортная полиция, машину окружили прохожие.

Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе.