Автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе

Автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе
Машины столкнулись при выезде из Солнечного. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Приморском шоссе в Петербурге произошло ДТП. Один и автомобилей слетел в кювет.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария при выезде из Солнечного в сторону Санкт-Петербурга на Примоском шоссе», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у одной из машин в результате удара оказалась разбита передняя часть. Второе транспортное средство слетело с проезжей части. Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти грузовик задел столб, который находился под напряжением.

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