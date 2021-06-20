Грузовик врезался в столб с ЛЭП в Янино-1

Грузовик врезался в столб с ЛЭП в Янино-1
Столб покосился и может в любой момент упасть. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовик задел столб, который находился под напряжением.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, на улице Шоссейной в поселке Янино-1. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грузовик, выезжая с обочины, задел тентом столб. В результате опора покосилась и может в любой момент упасть.

«Все под напряжением, в службы позвонили», — написал автор записи.

Один из жителей рассказал в комментариях под записью, что ранее этот грузовик стоял на обочине, и автомобилисты его объезжали, а теперь он снес столб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тройное ДТП собрало пробку на Дачном проспекте. Участники аварии заняли большую часть дороги, для проезда осталась свободна одна полоса движения.

дтп леноблать


 

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