Тройное ДТП собрало пробку на Дачном проспекте

Тройное ДТП собрало пробку на Дачном проспекте
Тройное ДТП на Дачном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Дачном проспекте в Петербурге произошло тройное ДТП. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 20 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Проезд по одному между бедолагами, на дороге осколки», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники аварии заняли большую часть дороги, для проезда осталась свободна одна полоса движения. Служб на месте не видно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и спасатели прибыли к ДТП с каршерингом на Институтском проспекте.

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