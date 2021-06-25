За семь месяцев петербуржец вынес из механосборочного цеха под одеждой имущества на 1 млн 348 тысяч рублей

В Петербурге Колпинский районный огласил приговор в отношении Василия Новожилова, которого признали виновным по статье «Кража».
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Суд определил, что в прошлом году в период с 1 мая по 25 ноября Новожилов пребывал в нежилом помещении механосборочного цеха. Он располагается в поселке Металлострой, на дороге на Металлострой дома 3.
Новожилов понял, что за ним никто не смотрит. Тогда же он решил украсть имущество, находящееся в цеху.
Всего виновным было похищено чуть более 1 млн 348 тыс.рублей.
Отмечается, что украденное мужчина прятал под одежду и выносил за пределы цеха.
Затем же он продавал похищенное.
Василий Новожилов вину полностью признал и раскаялся.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с мужчины взыскали чуть более 1 млн 63 тыс. рублей материального ущерба.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер украл у своего пожилого друга 2 млн рублей.