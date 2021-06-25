За семь месяцев петербуржец вынес из механосборочного цеха под одеждой имущества на 1 млн 348 тысяч рублей

Суд Петербурга дал виновному три года условно. Фото: pixabay

Суд Петербурга дал виновному три года условно. Фото: pixabay

В Петербурге Колпинский районный огласил приговор в отношении Василия Новожилова, которого признали виновным по статье «Кража».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд определил, что в прошлом году в период с 1 мая по 25 ноября Новожилов пребывал в нежилом помещении механосборочного цеха. Он располагается в поселке Металлострой, на дороге на Металлострой дома 3.

Новожилов понял, что за ним никто не смотрит. Тогда же он решил украсть имущество, находящееся в цеху.

Всего виновным было похищено чуть более 1 млн 348 тыс.рублей.

Отмечается, что украденное мужчина прятал под одежду и выносил за пределы цеха.

Затем же он продавал похищенное.

Василий Новожилов вину полностью признал и раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, с мужчины взыскали чуть более 1 млн 63 тыс. рублей материального ущерба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер украл у своего пожилого друга 2 млн рублей.