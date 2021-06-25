Врач заявил о серьезной опасности употребления пива в жару

Врач заявил о серьезной опасности употребления пива в жару
Пиво особенно опасно в жару. Фото: unsplash

Алкоголь вредит здоровью в любое время года, но в жару напитки становятся особенно опасными.

Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что в жару стоит пить как можно больше обычной воды, а вот от алкоголя стоит отказаться – даже в маленьких количествах. Советом она поделилась в интервью радио Sputnik.

Эксперт заверила, что утолять пивом жажду летом нельзя. Дело в том, что оно способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. Это значит, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию, а это, в свою очередь, к нарушению различных процессов в организме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жара в Петербурге заставила горожан держать окна нараспашку: коты стали массово выпадать.

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