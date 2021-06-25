Жара в Петербурге заставила горожан держать окна нараспашку: коты стали массово выпадать

В Северной столице более семи дней стояла аномальная жара. Воздух прогревался до +35 градусов, что стало рекордом для Петербурга.

В связи с чрезмерно теплой погодой петербуржцы стали чаще стали открывать окна нараспашку, желая спастись от спертого воздуха. Однако прохлада в комнате обернулась для многих трагедией.

Кроме того, что за первые несколько недель лета по недосмотру родителей из открытых окон выпало огромное количество детей, также в Петербурге вырос травматизм и домашних любимцев.

Гораздо чаще в подобные ситуации попадали коты. Именно они становятся жертвами раскрытых окон. Потому как пушистые являются любителями пройтись по карнизам или чужому балкону.

Так, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Кошкиспас», накануне, 24 июня, сообщили, что кошка выпала с 8-го этажа жилого дома на улице Евгения Шварца. Аналогичных случай произошел по Школьной улице, однако там «экстремалка» сумела выжить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте девушка повисла на раме окна.