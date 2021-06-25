ЕС, США и Канада готовы пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы

ЕС, США и Канада готовы пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы
Страны сообщили, что готовы оказать помощь для борьбы с продовольственным кризисом в Венесуэле. Фото: pixabay

Евросоюз, США и Канада в пятницу выразили готовность пересмотреть политику санкций в отношении Венесуэлы.

Об этом сообщает ТАСС. Страны обеспокоены продолжающимся кризисом в латиноамериканской стране. Евросоюз, США и Канада призвали освободить «тех, кто несправедливо задержан по политическим причинам», а также прекратить нарушений прав человека. Страны сообщили, что готовы оказать помощь для борьбы с продовольственным кризисом в Венесуэле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции против Белоруссии. Совет Евросоюза увеличил санкции против Белоруссии в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. В списке теперь 78 человек и 8 организаций. В список попали сын президента Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. США, Великобритания, Канада и Украина тоже ввели санкции.

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