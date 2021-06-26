Новоиспеченный водитель с восклицательным знаком на стекле на Херсонской залетел на поребрик и снес забор

Легковушка въехала в забор на Херсонской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Легковушка въехала в забор на Херсонской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль снес забор. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Центральном районе Северной столицы на повороте с Херсонской улицы на Синопскую набережную водитель легкового авто въехал в забор.

Отмечается, что новоиспеченный, судя по многочисленным знакам на заднем стекле синей машины «Рено Логан», водитель начал свой стаж не совсем удачно. Вероятно, он не справился с управлением и заехал на поребрик.

В данный момент неизвестно, пострадал ли водитель в ходе аварии.

Однако место происшествия уже обнесено специальными знаками.

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