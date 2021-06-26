Задержанная в МФЦ москвичка укусила полицейского, а после упала в обморок

Женщина была в помещении без маски. Фото: unsplash

Женщина была в помещении без маски. Фото: unsplash

В одном из московских МФЦ произошел инцидент из-за несоблюдения правил, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе.

В полицию обратились из многофункционального центра. Правоохранителям заявили, что что одна из присутствующих отказывается надевать маску.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по столице, прибывшие на место стражи порядка попросили женщину исполнить требования, вызвав тем самым агрессию с ее стороны — одного из полицейских она ударила по ноге, а второго укусила.

По словам очевидцев, в ходе задержания горожанка потеряла сознание. Ее доставили в отделение и составили протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на автобусном вокзале Петербурга поймали восьмерых безмасочников. Напомним, что за нарушение масочного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей.