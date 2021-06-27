Петербуржцы спасли собаку, которая шесть часов на жаре просидела в запертой машине

Петербуржцы заметили собаку в запертом автомобилей. Машина была оставлена на проезжей части в Невском районе.

Неравнодушные горожане обратились в полицию, но те только смогли зафиксировать нарушение.

«На Народной прямо на проезжей части стоит минивен с собакой внутри. Стоит уже часов 6, вызывали полицию, приехали пофоткали и и уехали. Куда обращаться? Жаль пёселя, умрёт на такой жаре + тачка стоит в не положенном месте и создаёт аварийную ситуацию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Собаку удалось вызволить из машины. Пса забрала хозяйка. У нее не было ключей от машины, но она согласилась с тем, что окно авто надо разбить, чтобы освободить животное. По ее словам, ночью на этой машине уехал сожитель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем недавно на Гатчинской улице в Красносельском районе Петербурга произошла трагедия: собака, проходя мимо светофора, погибла от удара током. Специалисты СПб ГКУ «ДОДД», ответственного за эксплуатацию светофоров на дорогах города.