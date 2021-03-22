Опасный светофор на Гатчинской отключили после гибели собаки

Сейчас дорогу в этом месте переходят только с помощью "зебры". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сейчас дорогу в этом месте переходят только с помощью "зебры". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Совсем недавно на Гатчинской улице в Красносельском районе Петербурга произошла трагедия: собака, проходя мимо светофора, погибла от удара током.

Специалисты СПб ГКУ «ДОДД», ответственного за эксплуатацию светофоров на дорогах города, проверили оборудование после инцидента, однако не нашли никаких поломок. Тем не менее, приняв решение перестраховаться, службы отправили светофор на дополнительную проверку с привлечением электролаборатории.

Пока результаты исследований не получены, местных жителей спасает лишь пешеходный переход. Как функционирует данный участок без опасного светофора, узнал корреспондент Gazeta.SPb.

Напомним, что подробности трагической смерти пса gazeta.spb.ru уже публиковала ранее.