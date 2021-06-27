В Ленобласти выросло суточное число привитых от ковида

В Ленобласти выросло суточное число привитых от ковида
25 июня прививку сделали 6 984 человека. GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленобласти выросли темпы вакцинации от коронавируса.

В регионе ежедневно увеличивается число тех, кто прошел вакцинацию. Так, 25 июня прививку сделали 6 984 человека. Во вторник, 22 июня, число привитых составило 3 911 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Ленобласти с начала пандемии зафиксировано 48 079 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 44 552 пациента, число смертельных исходов достигло 1 706.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге подтвердили 107 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Суточная летальность от ковида стала рекордной за всю пандемию.

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