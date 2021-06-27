Еще в одном регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Привиты должны быть не менее 60% сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения, социальных и культурных учреждений, транспорта, ЖКХ, сферы обслуживания, а также студенты и люди старше 65 лет.

С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 43 009 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 40 187 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 143.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Сахалинской области устанавливается процедура обязательной вакцинации для сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения. Ольга Фунтусова объяснила, что выносит свое решение по противоэпидемическим мероприятиям.