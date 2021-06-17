На Сахалине учреждается обязательная вакцинация от ковид-19 для работников ряда профессий

В Сахалинской области устанавливается процедура обязательной вакцинации для сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу управления Роспотребнадзора по Сахалину Ольгу Фунтусову.

Ольга Фунтусова объяснила, что выносит свое решение по противоэпидемическим мероприятиям. По ее мнению, первостепенно привить людей, находящихся в группе риска по эпидпоказаниям. Так, данные категории должны будут обязательно сделать прививку.

Под вынесенное решение подпадают работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, сферы «красоты», косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций, оказывающих бытовые услуги и другие.

Фунтусова считает, что прививать в регионе начнут уже с 21 июня.

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