На Сахалине учреждается обязательная вакцинация от ковид-19 для работников ряда профессий

На Сахалине учреждается обязательная вакцинация от ковид-19 для работников ряда профессий
На Сахалине вводят обязательную вакцинацию. Фото: pixabay.com

В Сахалинской области устанавливается процедура обязательной вакцинации для сотрудников в сфере обслуживания, образования и здравоохранения.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу управления Роспотребнадзора по Сахалину Ольгу Фунтусову.

Ольга Фунтусова объяснила, что выносит свое решение по противоэпидемическим мероприятиям. По ее мнению, первостепенно привить людей, находящихся в группе риска по эпидпоказаниям. Так, данные категории должны будут обязательно сделать прививку.

Под вынесенное решение подпадают работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, сферы «красоты», косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций, оказывающих бытовые услуги и другие.

Фунтусова считает, что прививать в регионе начнут уже с 21 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19.

коронавирус обязательная вакцинация пандемия сахалин


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью на проспекте Авиаконструкторов «Жигуль» ...
Проценко оценил опасения россиян о бесплодии из-за вакцинации от COVID
В Петербурге с утра 4-балльные пробки, которые продержатся до обеда
Ладожское и Онежское озера в тройке лучших направлений для рыбалки
Кардиолог назвал продукты, провоцирующие тромбоз
Петербуржцам рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
На Сахалине учреждается обязательная вакцинация от ковид-19 для работников ...
Ночью спасатели тушили дом и сараи в садоводстве в Мшинском