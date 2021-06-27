В Петербурге буйный пассажир троллейбуса угрожал кондуктору ножом

В Петербурге буйный пассажир троллейбуса угрожал кондуктору ножом
Мужчина достал нож, угрожая кондуктору. Фото: Baltphoto

Жителя Петербурга отправили в СИЗО за то, что он угрожал кондуктору троллейбуса ножом. В ходе словесной перепалки мужчина достал нож.

Инцидент произошел в троллейбусе № 35, сообщает на Piter.TV.

В конфликт вмешались сотрудники Росгвардии, они вывели хулигана из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве в торгово-развлекательном комплексе произошел словесный конфликт с участием петербуржца, который чуть не закончился поножовщиной. Все случилось в ТРК на Земляном Валу.

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