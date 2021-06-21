Петербуржец в московском кинотеатре достал нож в ответ на просьбу надеть маску

Петербуржец в московском кинотеатре достал нож в ответ на просьбу надеть маску
Мужчина достал нож, угрожая сотруднику кинотеатра. Фото: Baltphoto

Агрессивного мужчину задержали.

В Москве в торгово-развлекательном комплексе произошел словесный конфликт с участием петербуржца, который чуть не закончился поножовщиной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в ТРК на Земляном Валу. Администратор кинотеатра обратил внимание на посетителя без маски и сделал ему замечание. Мужчина не стерпел и достал нож, угрожая им мужчине. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что на данный момент петербуржец уже задержан. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы агрессивно реагируют на требования надеть маску в метро: зафиксировано 20 нападений.

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