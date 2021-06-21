Петербуржцы агрессивно реагируют на требования надеть маску в метро: зафиксировано 20 нападений

Петербуржцы агрессивно реагируют на требования надеть маску в метро: зафиксировано 20 нападений
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Некоторые пассажиры набрасываются с кулаками на сотрудников подземки.

В Санкт-Петербурге не все пассажиры адекватно относятся к требованиям соблюдать меры предосторожности, а именно – носить маски в общественном транспорте. Некоторые из них даже нападают на работников подземки – подобных инцидентов уже зафиксировано более 20. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Известно, что личности нарушителей уже установлены, так что им придется понести ответственность за свои поступки. В ведомстве попросили с пониманием отнестись к просьбам надеть маску, так как это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 17,3 тысячи человек.

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