Дикая лиса посетила Выборг

Жители Выборга заметили лису в поисках еды. Дикая лиса вышли к людям.

«Вот такую красотку встретили, сегодня. Наш город не перестает удивлять. То лосики бегают по городу, то кабаны, то лисички отдыхают на клумбе, возле жилых домов», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Видео с пушистой опубликовано в группе «Интересные события в Выборге» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что лиса выглядит тощей из-за линьки и посоветовали не подкармливать дикое животное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лисы редко заходят на территорию человека, но если это произошло, пытаться накормить и беспокоить их не стоит. Животное может испугаться и начать вести себя агрессивно.