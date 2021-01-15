Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу

Гуляющую лису заметили в Колпино. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Гуляющую лису заметили в Колпино. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

С приходом холодов на улицах Северной столицы начали замечать диких животных. В Колпино местные жители заметили гуляющую лисицу.

Диких животных на территорию людей чаще всего приводит голод. По словам начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николая Ахматовича, голодная лиса — здоровая лиса, а вот больная бешенством — не ест, не пьет и ведет себя агрессивно

Как сообщили в пресс-службе комитета, лисы редко заходят на территорию человека, но если это произошло, пытаться накормить и беспокоить их не стоит. Животное может испугаться и начать вести себя агрессивно.

Сообщения об обнаружении диких животных круглосуточно принимают по номеру 417-59-36.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Репино обнаружили истощенную лису. Дикий зверь лежал и практически не двигался.