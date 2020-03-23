Жители Репино обнаружили истощенную лису

Дикий зверь лежал и практически не двигался. О обнаружении в Курортном районе изможденного животного сообщила сегодня, 23 марта, девушка-очевидец в группе «Сирин — помощь птицам и другим диким животным» в социальной сети «Вконтакте». В своем сообщении девушка написала, что животное еле дышит, но подает признаки жизни, шевеля ушами.

На прикрепленном к записи фото бедный зверь лежал с облезлым хвостом, грязный и истощенный.

В комментариях неравнодушные пользователи сразу начали искать возможности помощи лесному жителю.

Но, позднее, автор поста сообщила, что лиса, к сожалению, умерла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внимание петербуржцев привлекла лиса на Мебельной улице. Животное разгуливало по Приморскому району. Сфотографировать ее очевидцы смогли, когда она перебегала проезжую часть.