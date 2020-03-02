Внимание петербуржцев привлекла лиса на Мебельной улице

В Приморском районе Петербурга горожане наткнулись на лису, которая вышла в город в поисках добычи.

Как рассказали жители Северной столицы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», дикое животное было замечено на Мебельной улице в понедельник, 2 марта. Согласно опубликованным в паблике снимкам, хищницу заметили в тот момент, когда она перебегала проезжую часть.

«А по Мебельной лиса бегает», — написал автор поста.

Очевидцы не сообщили, когда именно лиса была замечена на городской улице. Также не уточняется, в какую сторону она побежала.

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