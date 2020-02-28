Трех обмороженных медвежат из Ленобласти перевезут в Тверскую

Трех обмороженных медвежат из Ленобласти перевезут в Тверскую
Медвежата очень замерзли. Фото: vk.com/ohotnadzor47

Там есть Центр спасения медвежат-сирот, в котором постараются спасти жизни животных.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Трех медвежат нашли в одиночестве в берлоге – скорее всего, их мать спугнули лесорубы. Малыши сильно замерзли и хотели есть. В сообщении сказано, что их чудом вытащили живыми.

Медвежат собираются перевезти в Тверскую область, где ими займутся сотрудники Центра спасения медвежат-сирот. Сейчас там заботятся о десяти животных, теперь их буде 13.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградский зоопарк поделился снимками 16 детенышей белой медведицы Услады.

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Трех обмороженных медвежат из Ленобласти перевезут в Тверскую
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