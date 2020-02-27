Ленинградский зоопарк поделился снимками 16 детенышей белой медведицы Услады

В честь Международного дня белого медведя сотрудники Ленинградского зоопарка поделились историей медведицы Услады и её 16 детенышей.

За свою жизнь белая медведица Услада стала мамой шестнадцать раз. Её дети сейчас живут не только в зоопарке Санкт-Петербурга, но и по всему миру: например, в Китае, Австралии, Канаде. Первенцем Услады была малышка Симона, которая родилась в 1994 году.

Еще одна любимица посетителей зоопарка, медведица Хаарчаана, является внучкой Услады. Она родилась в 2016 году в зоопарке Якутска, а в 2019-м году переехала по соседству с бабушкой. Пожилой медведице сейчас 32 года, однако чувствует она себя прекрасно. Отметим, что в неволе белые медведи могут жить более 40 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке родилось трое кенгурят, а не один, как предполагали сотрудники учреждения.