В Ленинградском зоопарке на свет появилось ещё двое кенгурят

Радостной новостью о пополнении в семействе сумчатых поделились сотрудники Ленинградского зоопарка на странице в Instagram.

Ещё совсем недавно они рассказывали о кенгуренке, которой, наконец-то, вылез из материнской сумки, чтобы показаться миру. Тогда счастливой мамой стала кенгуру Хлоя. И вот спустя совсем малое количество времени, детей в семье стало трое.

По словам, работников зверинца, они давно замечали шевеления в сумках кенгуру Флоры и Фауны. И вот сегодня они показали свои очаровательные мордочки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке рассказали о самых крепких парах. Тогда в честь дня всех влюбленных сотрудники зоопарка поведали о очаровательных парах львов, черных макак, полярных сов, пум, мартышек, росомах, белоруких гиббонов, зеленых игуан и многих других.