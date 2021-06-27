Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко

В Москве не стало советского и российского театрального режиссера и актера, заслуженного артиста РСФСР Игоря Сиренко. Он скончался на 81-м году жизни.

О смерти актера сообщается на сайте Московского драматического театра «Сопричастность», который был основан Игорем Сиренко. Также он был художественным руководителем театра.

Как отмечается на сайте, актер умер в субботу, 25 июня. Причины смерти не указываются.

Игорь Сиренко родился 8 декабря 1940 года в Мариуполе. Учился в Московском цирковом училище на клоуна, а после в Театральном училище им. Щукина. 16 лет своей жизни он посвятил службе в Театре им. Маяковского. В дальнейшем был директором Театра им. Пушкина, режиссером и директором в Театре им. Гоголя.

В 1990 году Сиренко основал театр «Сопричастность».