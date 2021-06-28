Александр Васильев рассказал, как сразить любого мужчину наповал

Историк моды Александр Васильев рассказал, наряд какого цвета должен быть в гардеробе каждой женщины.

По его ловам, вне зависимости от возраста и телосложения женщина способна притянуть к себе взгляд мужчин, применив одну хитрость — облачиться в одежду определенного цвета. Он призвал не бояться ярких цветов в своих нарядах.

Стилист отметил в эфире программы «Модный приговор», что особенное внимание стоит уделить оттенку фуксии.

«Он был изобретен в 1930-е годы очень известным в ту пору парижским дизайнером Эльзой Скиапарелли. Эльза употребила этот цвет для того, чтобы привлекать внимание мужчин», — сказал Васильев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Васильев назвал рэпера Моргенштерна своим сыном в эфире программы «Давай поженимся». Музыкант подыграл Васильеву, назвав его «отцом». Оба шутили на тему возможного родства.