Александр Васильев назвал Моргенштерна своим «сыном»

Моргенштерн (Алишер Валеев) принял участие в программе в качестве жениха. Фото: кадр из передачи "Давай поженимся".

Моргенштерн (Алишер Валеев) принял участие в программе в качестве жениха. Фото: кадр из передачи "Давай поженимся".

Историк моды Александр Васильев назвал рэпера Моргенштерна своим сыном в эфире программы «Давай поженимся».

Моргенштерн (Алишер Валеев) принял участие в программе в качестве жениха. . Ведущая Лариса Гузеева отметила сходство Моргенштерна и Александра Васильева и высказывала что рэпер является его родным сыном историка моды.

«Вы с ним похожи: вот эта челюсть квадратная, разрез глаз – так не бывает», — заметила она.

В студии появился сам Александр Васильев.

«Где он? Сына!», — воскликнул он.

Музыкант подыграл Васильеву, назвав его «отцом». Оба шутили на тему возможного родства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Москвы могут временно закрыть или оштрафовать на 1 млн рублей ресторан рэпера Моргенштерна за нарушение антикоронавирусных мер. Нарушения были выявлены в ходе праздничного мероприятия, которое было организовано для популярного тик-токера и музыканта Дани Милохина