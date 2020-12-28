Александр Васильев назвал Моргенштерна своим «сыном»

Историк моды Александр Васильев назвал рэпера Моргенштерна своим сыном в эфире программы «Давай поженимся».
Моргенштерн (Алишер Валеев) принял участие в программе в качестве жениха. . Ведущая Лариса Гузеева отметила сходство Моргенштерна и Александра Васильева и высказывала что рэпер является его родным сыном историка моды.
«Вы с ним похожи: вот эта челюсть квадратная, разрез глаз – так не бывает», — заметила она.
В студии появился сам Александр Васильев.
«Где он? Сына!», — воскликнул он.
Музыкант подыграл Васильеву, назвав его «отцом». Оба шутили на тему возможного родства.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Москвы могут временно закрыть или оштрафовать на 1 млн рублей ресторан рэпера Моргенштерна за нарушение антикоронавирусных мер. Нарушения были выявлены в ходе праздничного мероприятия, которое было организовано для популярного тик-токера и музыканта Дани Милохина