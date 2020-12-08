Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение карантинных мер

Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение карантинных мер
7 декабря в ресторане присутствовало огромное количество товарищей и друзей тик-токера. Фото: instagram.com/kaif.provenance

Власти Москвы могут временно закрыть или оштрафовать на 1 млн рублей ресторан рэпера Моргенштерна за нарушение антикоронавирусных мер.

Нарушения были выявлены в ходе праздничного мероприятия, которое было организовано для популярного тик-токера и музыканта Дани Милохина. В ходе вечеринки посетители не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Как сообщили РИА Новости, в заведении находилось более 200 человек. Теперь за несоблюдение карантинных мер ресторан могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии. Певец отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории.

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Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение карантинных мер
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