Ресторану Моргенштерна грозит закрытие за нарушение карантинных мер

Власти Москвы могут временно закрыть или оштрафовать на 1 млн рублей ресторан рэпера Моргенштерна за нарушение антикоронавирусных мер.

Нарушения были выявлены в ходе праздничного мероприятия, которое было организовано для популярного тик-токера и музыканта Дани Милохина. В ходе вечеринки посетители не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Как сообщили РИА Новости, в заведении находилось более 200 человек. Теперь за несоблюдение карантинных мер ресторан могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

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