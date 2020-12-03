Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии

Певец отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории.

Певец Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. Он поделился снимками с мероприятия в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений.

Пользователи возмутились, так как все происходило во время пандемии коронавируса. Они отметили, что гости Киркорова ходили без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам певец заявил, что всех присутствующих от инфекции уберегла любовь.

«Хочу праздников! И будут! И даю каждому дню шанс стать самым прекрасным в моей жизни», — написал артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары Шнурова и Киркорова в новогоднюю ночь. Больше всех заработает Киркоров, который получает за одну выступление 12,5 миллионов рублей.