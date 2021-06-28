Опасный синдром нашли у переболевших COVID-19 детей в Индии

Дети чаще переносят коронавирус в легкой форме, чем взрослые. Фото: unsplash

Дети чаще переносят коронавирус в легкой форме, чем взрослые. Фото: unsplash

Детей в Индии, которые перенесли COVID-19, поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медобразования в Чандигархе профессор Джаяшри отметил, что данному синдрому уже год, но количество случаев увеличивается.

Как сообщило издание The Times of India, дети чаще переносят болезнь в легкой форме, чем взрослые, однако впоследствии у них начинается воспаление. Данный синдром характеризуется температурой, лихорадкой, сыпью, диареей, рвотой.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим и распространится по всему миру.