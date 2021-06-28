Опасный синдром нашли у переболевших COVID-19 детей в Индии

Опасный синдром нашли у переболевших COVID-19 детей в Индии
Дети чаще переносят коронавирус в легкой форме, чем взрослые. Фото: unsplash

Детей в Индии, которые перенесли COVID-19, поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром.

Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медобразования в Чандигархе профессор Джаяшри отметил, что данному синдрому уже год, но количество случаев увеличивается.

Как сообщило издание The Times of India, дети чаще переносят болезнь в легкой форме, чем взрослые, однако впоследствии у них начинается воспаление. Данный синдром характеризуется температурой, лихорадкой, сыпью, диареей, рвотой.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим и распространится по всему миру.

дети индия коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...
В торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для ...
В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии
Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям ...