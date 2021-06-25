Индийский штамм коронавируса может занять доминирующую позицию в мире

Индийский штамм коронавируса может занять доминирующую позицию в мире
Известно, что индийский штамм отличается большой заразительностью. Фото: pixabay.com

Индийский штамм COVID-19 может стать доминирующим и распространится по всему миру.

Об этом сообщает ТАСС. Такое заявление сделал Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний. Так китайские ученые допускают вероятность того, что Дельта-штамм может стать лидирующим штаммом в мире. Известно, что индийский штамм отличается большой заразительностью. Он быстро распространяется и оказывает тяжелое протекание болезни.

Летом несколько случаев заражения Дельта-штаммом обнаружили и в Китае. Так индийский штамм обнаружили в 85 странах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Абхазии обнаружили индийский штамм COVID-19. Однако в стране не уточняют количество заболевших индийской мутацией. Дельта-штамм известен своей высокой заразностью и тяжелым протеканием болезни. Никаких подробностей Абхазия не сообщает.

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