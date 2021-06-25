В Абхазии обнаружили индийский штамм коронавируса

В Абхазии обнаружили индийский штамм коронавируса
Никаких подробностей Абхазия не сообщает. Фото: pixabay

В Абхазии обнаружили индийский (дельта) штамм COVID-19.

Об этом сообщают «Известия». Однако в стране не уточняют количество заболевших индийской мутацией. Дельта-штамм известен своей высокой заразностью и тяжелым протеканием болезни. Никаких подробностей Абхазия не сообщает.

Так в Абхазии всего COVID-19 заразились 16,6 тысяч человек, умерли от нового вируса более 24о человек. При въезде в страну прививка не нужна. Это касается и российских туристов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер Абхазии привился российской вакциной от коронавируса. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сделал прививку от COVID-19. Сегодня Александру Анквабу вкололи первый компонент российской вакцины «Спутник V» . Министры Абхазии по очереди ставят прививки. Так в стране вакцинировались министр обороны, министр культуры и министр юстиции.

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